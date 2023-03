Miley Cyrus sería demandada por su expareja por ‘Flowers’

La pieza musical tuvo una gran acogida en la industria musical y comercial. Sus seguidores notaron rápidamente las referencias en la melodía a ‘I will survive’ de Gloria Gaynor, así como se convirtió en una respuesta a ‘When I was your man’, sencillo de Bruno Mars lanzado en 2012.

Además, ciertos detalles del video harían alusión a Liam Hemsworth, exesposo de Miley, de acuerdo con su fanaticada. De hecho, el día del lanzamiento del sencillo coincidió con el cumpleaños del actor australiano.