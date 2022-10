Estuve a punto de morir: Matthew Perry sobre su adicción a las drogas

Según contó en el escrito, durante esa época sus compañeros de reparto fueron comprensivos y tuvieron paciencia con él. "Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de 'Friends' por mí", dijo.

Su peor momento llegó en una de las últimas temporadas cuando el actor tomaba 55 pastillas de Vicodin al día y llegó a pesar 58 kilos.

"No sabía cómo parar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor", contó.