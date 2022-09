Maluma, Anuel AA y Bad Bunny: la discordia por una canción que nunca salió

En una entrevista con 'Soy Molusco', Maluma se pronunció sobre el tema y aseguró desconocer la razón por la que le dedicaron tal verso. Además, contó que a Bad Bunny lo había conocido en la grabación de una canción que nunca fue lanzada.

“La verdad no me importa, no sé por qué lo hicieron, yo todavía estoy confundido. Pero te digo la verdad, yo quiero que Bad Bunny me llame o Anuel me llame y me digan: mira ¿sabes qué? Nunca flow Maluma siempre real G por esto”, expresó el colombiano.

“Yo no lo entendía, yo decía: 'pero este cabrón me lleva en la mala y yo no le he hecho nada'. A Bad Bunny yo no le he hecho nada, yo me acuerdo cuando lo conocí en el estudio de Luian, cuando Luian me decía a mí que hiciera una canción con Bad Bunny y lo metí en una que era “Sexo sin cariño”, que nunca salió, grabé el video hace como 3 o 4 años en Colombia, pero nunca salió", agregó.

Por último, dijo: "Yo quiero que esos artistas me digan a mí cuál es el flow y si me llevan en la mala, por qué. Igual yo los aprecio, cada quien tiene lo que se merece. A mí lo que no me gusta que hablen mierda de mí y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos”.