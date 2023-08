Madonna apareció en un concierto de Beyoncé: ¿Qué sucedió?

Su más reciente show se lo llevó a cabo en Nueva Jersey y en el MetLife Stadium frente a un gran público y entre ellos, la cantante Madonna quien se ha recuperado de su infección bacteriana que la llevó a presentar quebrantos de salud.

En medio de su presentación, Beyoncé le rindió homenaje a varias mujeres importantes como Nina Simone, Santigold y Lauryn Hill y seguidamente, mencionó a la intérprete de ‘Back That Up To The Beat’ diciendo: “Por favor, saluden a la Reina. Madonna, Reina madre, te queremos”.

Ante su estado de salud, Madonna confesó, recientemente, sentirse “afortunada” por “estar viva” y agradeció el apoyo de sus hijos y sus amigos, un mes después de ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos (UCI).