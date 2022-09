Lucumí, humorista de ‘Sábados Felices’ fue secuestrado por las Farc

El comediante reveló en ‘se dice de mi’, uno de los momentos más difíciles de su vida cuando esa solo un adolescente. Aseguró, que luego de una ceremonia de grado, en su natal Suárez, Cauca, guerrilleros de las Farc lo confundieron con el hijo de otra persona y lo secuestraron, lo obligaron a pasar toda la noche en uno de los campamentos.

“Yo me gradué de noveno curso y después de la fiesta de ceremonia unos tipos me llevaron como a las 3 de la mañana, me subieron en una camioneta y me llevaron al otro lado del río Cauca, me iban empujando y diciéndome groserías”, aseguró el humorista.

Gonzáles dijo que una mujer del grupo guerrillero le ayudó a escapar ya que se había dado cuenta que no era la persona a la que buscaban y le advirtió lo podían asesinar por el simple hecho, de que él no alertara a la autoridades.