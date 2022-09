¿Leonardo DiCaprio rompe su regla de los 25 años con Gigi Hadid?

“Se están conociendo”, es lo que ha revelado una fuente cercana al protagonista de El Lobo de Wallstreet, a la revista People, agregando que es el actor quien está realmente interesado en la hermana de Bella Hadid.

Gigi, por su parte, aún se está recuperando de la ruptura del padre de su hija, Zayn Malik, por lo que no quiere nada serio en estos momentos. “Son amigos, pero ella no quiere nada romántico”, expresó otra fuente cercana a la revista US Weekly.