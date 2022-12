El accidente durante rodaje con el que relacionan enfermedad de Bruce Willis

Un amigo de Bruce Willis, agrega el medio, declaró recientemente que este golpe le habría provocado las afectaciones en la salud que ahora padece.

“Los cambios empezaron a notarse hace unos cinco años. Al principio no era nada importante, solo pequeñas cosas, como necesitar ayuda con los cables cuando usaba auriculares en una grabación”, dijo el amigo de Bruce Willis a ‘The Sun’.

“Todos los que lo conocíamos nos dábamos cuenta de que algo no andaba bien, sólo que no sabíamos el diagnóstico exacto, nada más que algo cognitivamente iba mal y eso no era un secreto. Igualmente, este diagnóstico específico y el hecho de que no fuera a actuar nunca más fue sorprendente para todos”, agregó.