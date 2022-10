Nacho contó que tuvo que pedir plata para comer en un momento de su vida

Nacho, el cantante venezolano, actual jurado de La Voz Senior, reality de Caracol Televisión, contó uno de los episodios más difíciles que vivió en su vida, antes de ser famoso.

El intérprete venezolano, en conversación para la revista 15 Minutos, hablando en la sección ‘15 de cosas que no sabes de’, detalló que “… en la lucha por hacer exitosa mi música, me tocó pedir dinero en la calle, no fue recurrente, lo hice para poder comer o transportarme”.