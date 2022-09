Kany García celebró su cumpleaños en ‘La Voz Senior’

Luego de ‘Las mañanitas’ sonó ‘Happy Birthday’ y todos bailaron para después cada uno expresar felicitaciones y buenos deseos a Kany.

“Gracias a ustedes. No había un mejor lugar para celebrar mi cumpleaños que no fuera el lugar que no fuera el lugar que siento es mi casa como lo es este país hermoso, inclusivo, que recibe a todo aquel que es de afuera como si fuera de aquí”, dijo emocionada Kany García.