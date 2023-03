Kali Uchis cancela su presentación de este domingo en Festival Estéreo Picnic

“Necesito disculparme con mis fans en Colombia que querían verme el día de mañana en el FEP”, escribió la cantante.

Kali Uchis expuso que no se siente bien física y mentalmente, por lo que prefiere no dar su concierto en tales condiciones.

"No me siento bien para realizar mi show, en este momento para mí es muy importante enfocarme en mi salud mental y física. Espero puedan seguir disfrutando del festival con las demás presentaciones a pesar de no poder estar allí", agregó.