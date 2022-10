El día en que el exmánager de Juan Gabriel aseguró que el artista seguía vivo

Públicamente Muñoz comentó que la muerte del cantante fue fingida y aseguró que el artista está esperando el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para anunciar que se encuentra con vida.

“‘Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que necesito me lo das y nada me hace falta’, eso es lo que manda a decir Juan Gabriel”, manifestó el exrepresentante del artista.

Según el exmánager, con la ayuda del mandatario mexicano podría solucionar su situación fiscal y las propiedades intelectuales que quedaron en manos de Iván Aguilera, su hijo, con quien no tendría buena relación.