Guaynaa confesó que entró a rehabilitación por su adicción a las drogas

Guaynaa, cuyo nombre real es el de Jean Carlos Santiago Pérez, reveló que empezó su proceso de rehabilitación justo cuando estaba empezando a conocer a Lele.

“Era el momento en el que también nos estábamos conociendo Lele y yo. Supe que si seguía en ese mundo la iba a perder. Gracias a mis padres y a ella estoy viviendo mi nueva vida”, agregó.

“La adicción al alcohol es mucho más fuerte, es algo por lo que tienes que estar siempre alerta para no recaer. Quiero enviarle un mensaje a los padres que nos están viendo, nunca dejen de luchar por sus hijos, igual que mis padres no dejaron de luchar por mí. Hasta el final, vale la pena”, contó y su esposa quien no aguantó las lágrimas.