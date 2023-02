Stella Stevens, actriz de "The Nutty Professor", fallece a los 84 años

El deceso de la actriz sucedió después de una larga lucha contra el alzhéimer y fue confirmado al medio especializado Deadline por su único hijo, el actor y productor Andrew Stevens.

Estelle Caro Eggleston, más conocida como Stella Stevens, comenzó su carrera en el cine en 1959 con el filme "Say One for Me" del director Frank Tashlin.

Su trabajo en la película le valió el Globo de Oro como actriz revelación y desde entonces tomó parte en más de 140 producciones de cine y televisión.

En 1960 hizo varias apariciones en la revista Playboy y fue considerada una de las artistas más sexys de Hollywood. Tiempo después la actriz aseguró que haber participado en ella limitó su carrera pues fue catalogada como un ícono sexual.