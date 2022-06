Camilo revela que Evaluna se comió la placenta tras el parto

"El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina... Es importantísimo. Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso...'. Mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro", mencionó el intérprete.

Además, en la mencionada entrevista, el artista compartió un detalle que sorprendió a más de uno. "A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió".