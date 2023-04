“Es una falta de respeto”: Karol G por retoque a foto en portada de revista

Lo que inicialmente fue un motivo de orgullo ser la portada de la nueva edición de GQ, para Karol G se convirtió en una “falta de respeto”. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó la colombiana, quien, además, agradeció la oportunidad de ser entrevistada por este medio internacional que se enfoca en las tendencias de la moda y el entretenimiento.

Y de acuerdo con lo que contó, la intérprete de “Provenza” manifestó su descontento por la edición en su fotografía antes de que la publicaran. “A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Por último, Karol G agregó: “Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”. De esta manera, la paisa también envía un mensaje de aceptación y empoderamiento a las mujeres.