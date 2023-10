“Me ponía a llorar”: las dificultades de Daniella Álvarez tras su amputación

Durante una entrevista en ‘Oye TV’, que fue transmitida a través de ‘Spotify’, Daniella destacó el inmenso amor y apoyo que ha recibido de su familia, en particular, de su hermano Ricky. Sin embargo, también reveló que no todo fue perfecto en su proceso de recuperación. Aunque siempre han sido muy unidos y compartían la pasión por el ejercicio, Daniella admitió que Ricky a veces se mostraba insensible.

“Yo me ponía llorar y le decía a él, es que tú eres insensible conmigo, no le importaba y él me lo decía, hasta me cerraba la puerta”, relató Daniella.