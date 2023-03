¿Carolina Cruz cerró su Instagram por polémica de explantación mamaria?

“Yo no estoy en contra de la explantación. Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que la mujer se sienta bien, se vea linda y femenina. Pero lo que no me parece es que se haya vuelto una moda”, inició diciendo la presentadora.

Seguidamente opinó: “ahora entonces todas empezaron a sacar citas médicas por depresión, se quitan las puchecas, quedan como un hombre, planas como una pared, con una cicatriz horrible y siguen deprimidas”.