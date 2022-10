“Iván Lalinde fue una pieza clave para mí”: Carlos Vargas

También aseguró, que hubo una persona que le ayudo mucho a sobrepasar es situación. se trata de Iván Lalinde, también presentador de televisión, que se cuerdo a Vargas, se volvió en un amigo inquebrantable, que siempre estuvo al tanto de su salud. De hecho, reveló que el presentador de La Voz Senior, tiene llaves de su apartamento.

“Iván Lalinde fue una pieza clave para mí. Él tuvo una gran amiga, que fue Lina Marulanda, quien se suicidó, y aunque él no tocaba ese tema, yo sentía que veía conmigo ese miedo. Por eso, él y su pareja tenían llaves de mi apartamento. Y una vez, una mañana álgida en la que yo estaba pensando cómo morir y llegué a investigar cómo morir sin dolor, pero dije ‘No, el que se suicida es muy valiente, no puedo hacer esto, no está en mis cabales’, él, con esa conexión de amigos, bajó y llegó a mi habitación y me encontró en el baño mientras yo estaba en un mar de lágrimas, afeitándome”, confesó Vargas.

Entre tanto, durante el mismo programa, Iván Lalinde, aseguró que en esa época, a muchos amigos les preocupaba Vargas.

“Todo el mundo estaba pendiente del gordito y nos preocupaba, porque era ver esta caja de música triste”, sostuvo Lalinde.