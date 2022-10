Puedo opinar sobre lo que se me dé la gana: Vélez tras tutela de Santos Borré

En su columna radial ‘Palabras mayores’, de Antena 2, hizo algunos comentarios sin nombres o especificaciones. No sin antes blindar su opinión, el comunicador se expresó.

“Las informaciones que aquí doy, y hablo a nombre propio, tienen sustento. Todo lo que informe, tiene prueba, eso sí, protejo y protegeré la fuente, porque la ley me ampara. Las opiniones, que son distintas a la información, son libres. Puedo opinar de lo que me dé la gana, lo que quiera, y como quiera, dentro del marco legal. No hay censura, dice la constitución política de Colombia, que no la han cambiado, Artículo 20… No habrá censura”, mencionó.

Además, siguió diciendo: “aquí, para opiniones, no hay intocables. ¡No, papá! Eso sí, cuando la opinión les favorece, no reclaman ni agradecen. Por mucho que intenten silenciar opiniones libres e independientes, como la mía, no lo lograrán, porque voy a resistir”.

El analista terminó con su particular tono afirmando que “definitivamente hay temas muy poco importantes, que solo preocupan a las personas menos importantes”.