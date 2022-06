Brad Pitt anuncia su retiro de las pantallas grandes

El actor de películas como ‘El Club de la Pelea’ y ‘Sr. y Sra. Smith’ ha anunciado que su tiempo en Hollywood no va más.

Brad Pitt confesó que durante un tiempo luchó contra una fuerte adicción al alcohol y el tabaco.

En una entrevista para la revista GQ, de Estados Unidos, el actor habló por primera vez sobre su problema de adicción.

“Yo no tengo la habilidad de fumarme uno o dos al día, no está en mí. Me aviento de manera completa y eso me iba a destruir, así que dejé de fumar completamente”, afirmó Brad Pitt agregando que desde el inicio de la pandemia ha decidido tener un estilo de vida más sano.