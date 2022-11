Esto le dijo Chadwick Boseman al director de ‘Black Panther’ antes de morir

El actor quien le dio vida a ‘Black Panther’ falleció en agosto de 2020 tras luchar contra el cáncer de colón.

En ese momento se paralizó la producción de ‘Wakanda Forever’, la secuela de la película que lo introdujo al universo de Marvel y decidieron rendirle homenaje al legado del actor.

Ante el próximo estreno que se llevará a cabo este 11 de noviembre, el director de la película Ryan Coogler confesó en ‘The Official Black Panther Podcast’ su última conversación con el actor.

“Me di cuenta de que estaba acostado. Él echó a Simone, porque le dijo que no quería que escuchara nada que pudiera meterlo en problemas por los acuerdos de confidencialidad, pero ella no se fue. No quería dejarlo”, reveló Coogler.