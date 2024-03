Ana Gabriel confirma concierto en Montería tras desmentir rumores

La cantante mexicana Ana Gabriel informó que su concierto en Montería, Córdoba, programado para el 15 de junio de este año, sí se realizará.

A través de un video en sus redes sociales, la intérprete de ‘Simplemente amigos’ aclaró que el concierto no será cancelado y que muchas de las cosas que circulan en las redes sociales, no son más que rumores falsos.

“Me dirijo a todos para informarles que lo que vean en las redes acerca del show de Montería, (Colombia), es completamente mentira. Como les menciono aquí, ustedes me conocen .Yo voy a dar ese show sin fallarles. Gracias por creer en mí”, señaló la cantante.

Asimismo, aseguró que confía plenamente en la empresa que la trae a Colombia. “Por favor no hagan caso de rumores falsos. Yo me voy a presentar porque la empresa con la que yo me asocio es una empresa seria con la vengo trabajando años y me han demostrado su calidad de trabajo, honradez y seriedad en Colombia, a nivel Latinoamérica y el mundo”, describió en el clip.

“En mis más de 50 años de trayectoria he sido disciplinada, correcta y honesta en mis cosas, no se espanten, no crean en nada, ahí los veo. Besos”, contó.