Así lucía Alejandra Giraldo en sus inicios en la televisión

La periodista reveló que vivió dificultades que hoy por hoy le permitieron tener fortaleza y llegar a cumplir sus metas.

“Para poderme venir a vivir acá (Bogotá), me vine muy endeudada, me tocó sacar una tarjeta de crédito para pagar el trasteo, pero lo cuento con orgullo y hoy me río de eso. Para poder traerme la cama y el televisor que era lo único que tenía. Eso que me daba vergüenza, hoy me da orgullo. En ese momento pensaba por qué me toca tan duro y mire”, contó a ‘Diva Rebeca’.

De acuerdo con la presentadora, llegó a la casa de una amiga en la capital del país para iniciar su vida. “Llegué a dormir a la cama con ella en su misma habitación. Iba todas las noches a sacar ropa del clóset de ella, porque yo no tenía ropa para Bogotá y no tenía cómo hacer inversión”, relató.