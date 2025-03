Este año ‘Yo me llamo’ cumplió 10 emisiones, en las cuales ha enamorado al público que ve Caracol Televisión.

Por eso, la producción quiso implementar nuevos personajes y nuevas estrategias como lo es ‘Búfalo’. El personaje que hace como de seguridad, es quien se lleva a los participantes cuando son eliminados.

¿Quién es Búfalo, de ‘Yo me llamo’, de Caracol?

Sin embargo, hace poco durante una entrevista con la emisora ‘La Kalle’, Emmanuel Mendoza, conocido como ‘Búfalo’, de ‘Yo me llamo’ habló de cómo ha sido trabajar junto a Rey Ruiz, César Escola y Amparo Grisales.

Recordemos que el personaje de ‘Búfalo’ genera un poco de temor porque es muy corpulento y alto. Siempre está serio y es el encargado de notificar al imitador que ha sido eliminado del programa.

Así es la relación de ‘Búfalo’, de ‘Yo me llamo’ con Amparo Grisales

‘Bufalo’ cuando le preguntaron cómo se llevaba con Rey Ruiz comentó que era una excelente persona junto con su esposa e hija. Igualmente, dijo lo mismo de César Escola.

No obstante, de Amparo no manifestó lo mismo. “Rey Ruíz, ese señor es un caballero total, ese es un señor, su esposa, su hija, son excelentes personas. El señor César, bueno la señorita Amparo, si ella tiene su forma de trabajar, a mí no me gusta meterme en esas cosas”.

La presencia de ese tal Búfalo da para memes que parecen inicio de una porno jajaja #YoMeLlamo pic.twitter.com/P4O2dO3CVa — César Olse (@cesarolse) January 9, 2025

“Al principio ella me veía a mí que era personaje muy brusco y yo ‘señora’ no estoy aquí porque quiere, porque me llamó el presidente, sino que ella lo dice por fuera y eso no está en personaje y quieren que le dé gusto a ella y eso no es así”, indicó.

Además, destacó que en una reunión habló no muy bien de él. “En una reunión dijo que no qué ese señor, que usted de dónde es como para hacerme sentir mal. A mí me enseñaron a respetar a las señoras y no me voy a poner a rebajarme”.

Asimismo, también aprovechó la oportunidad para promocionar su negocio que tiene que ver con la venta de tulas deportivas, las cuales sirven para cualquier momento del día y sin importar la actividad que se lleve a cabo.