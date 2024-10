La competencia de MasterChef Celebrity cada vez se pone más apretada con la salida de más concursantes y por lo competitivo que se ha vuelto el reality. Los concursantes que en principio eran tímidos en la cocina ahora han demostrado nivel y han llevado a la competencia a otro estadio.

Aunque los eliminados de MasterChef Celebrity salen de la competencia por presentar platos con la peor preparación o porque cometió la mayor cantidad de errores, están también los que se van por razones ajenas al reality como le ocurrió a Brian Moreno que tuvo que se cortó un dedo en un reto de campo y por la gravedad de la herida se vio obligado a dejar el delantal.

Esa razón también ha puesto en aprietos la participación de Martina La Peligrosa que desde el episodio del 28 de julio ha estado ausente a causa de un accidente doméstico que sufrió fuera del programa. Según contó Claudia Bahamón, la intérprete de ‘Báilame’ le cayó una gota de cloro en el ojo.

Este hecho ha preocupado tanto a sus compañeros como a los propios televidentes quienes ven amenazada la participación de la cantante cordobesa que recientemente se mostró en redes sociales con un parche en el ojo afectado.

“Con un toque de humor, las celebridades se solidarizaron con Martina, tras el incidente que tuvo en su ojo, el cual le ha impedido volver a la cocina de MasterChef Celebrity”, escribió en un mensaje Canal RCN junto con fotografías de los participantes tapándose un ojo en solidaridad con su compañera.

“Martina hace mucha falta”, “ojalá que se mejore pronto, es una de las mejores en la cocina. Ojalá se recupere para que vuelva pronto a la cocina”, “recupérate”, “no me he visto el programa por no estar Martina”, son algunos de los comentarios de los televidentes que siguen a la expectativa del regreso de la concursante.

Finalmente, Bahamón agregó que una vez se reincorpore Martina deberá portar el delantal negro que la amenaza, sin embargo, tendrán chance de quitárselo con las pruebas que aún restan. Hasta el momento no se sabe qué día estará de vuelta.