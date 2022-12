“Willow y Star Wars están profundamente conectadas”: Jon Kasdan

R.

Oh, por Dios, sin duda lo que más me gustaba de Willow era que había días en los que construíamos estos sets de los gigantes y al final del día, en los días más largos, justo antes de subirme al auto e irme a casa yo mismo me daba unos cinco minutos para observar el escenario y salía caminando en medio de eso.

Y si miraba en cualquier dirección, el set era tan completo que era como estar realmente en este lugar y me paraba allí y pensaba que no podía creer que alguien me dejara hacer esto. Esto es increíble. Así, era lo último que veía, me iba a casa y a dormir. Todo un espectáculo.