Anciana ruega a un Uber que no la deje en un asilo tras abandono de sus hijos

Un triste hecho tuvo lugar al interior de un Uber cuando una anciana suplicó de manera insistente a la conductora del vehículo que no la llevara hasta un asilo, su destino final.

Le sugerimos: El Duque, alias del español hallado sin vida en el barrio Simón Bolívar

Lea: Juez ordenó a Rubén Lanao detener la difusión de videos íntimos de su exnovia

Aunque no se tiene certeza donde ocurrió el suceso lo que sí se tiene claro es que las suplicas de la mujer de avanzada edad sacó las lágrimas a la conductora del vehículo de la plataforma digital de transporte.

De acuerdo a información que rueda por redes sociales, la anciana estaba esperando a las afueras de su casa sola cuando el Uber la recogió, ese solo el comienzo de la melancólica historia.

Una vez la mujer tomó el vehículo suplicó a la conductora que no la llevara a su destino pues era un asilo y no quería ir allá solo quería quedarse en su hogar.

De interés: Juez ratifica condena y sube a 13 años la pena contra Aida Victoria Merlano

Lea además: Ciudad Mallorquín: Pierde Barranquilla y pierde Puerto Colombia

“De lo que le dieron, yo le voy a dar el doble, porque no voy a un asilo. Yo tengo mi casita para vivir. Dígale a mi hijo que ya no lo voy a molestar por mis tristezas”, rogaba entre lágrimas.

La mujer de la tercera edad seguía implorando que no la llevaran al ancianato: “De todas maneras, si él ya se aburrió de mí, que me deje botada, pero sola, pero en la casa. No quiero que me lleven a un asilo”.

Le interesa: Distrito reactiva la construcción del puente peatonal de la Circunvalar

Lea también: Jóvenes grabaron el momento en que murieron en un accidente en bicicletas

A quien le reclamaba puntualmente era a su hijo y se lamentaba de la iniciativa que habría tomado. “¿Qué te hice, hijo? Luego de que te he criado con el alma, porque sí soy tu madre”.

Ante la triste escena, la conductora rompió en llanto y en medio de las lágrimas le contestaba que le habían pagado “la carrera de donde yo me encontraba hacia su casa y que la llevara a un asilo. Yo ya cobré, señora, yo no la puedo devolver a su casa”.