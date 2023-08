Víctor Aristizábal regresó a la televisión tras someterse a delicada cirugía

“Por allá en diciembre de 2022 comencé con un dolor lumbar, yo no le paré bolas a eso y con pastillas se me fue quitando. Ya el 2023 fue normal, pero ahora en mayo empezó más fuerte el dolor y estaba preocupado. Hasta que un día no me pude mover de la cama, no podía ni hablar, era a los gritos y me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital. En la resonancia que me hicieron salió que tenía una hernia discal y me debían operar”, explicó.

Además, confesó que tuvo miedo de no poder volver a caminar después de la cirugía. “El que diga que no, es mentira, esa es la preocupación. Yo le pregunté al médico si eso era riesgoso, pero él me dijo que la única salida era la cirugía porque el tratamiento no me iba a funcionar. Gracias a Dios todo salió bien”.