Valentina Rico, un talento musical que se codea con los grandes

Sin embargo, fue en pandemia cuando explotó todo su talento y decidió tomar en serio su carrera musical. Ha escrito canciones para figuras como Paulina Rubio a quien le entregó su último sencillo Yo soy; a Morat Más de lo que aposté; a Evaluna Aunque no sea conmigo; a Luis Fonsi, Corazones rotos; a David Visbal Vuelve, vuelve y Tú me delatas.

“Me inspiran mucho las situaciones de amor y desamor que vivo y en mi último sencillo 'En qué planeta', proyecto un desamor muy distinto al que había experimentado, se trata de un casi algo, de un hombre que pensé le gustaba mucho, pero al final no pasó nada, así que en la letra hablo de la empeliculada que me pegué y me cuestiono en qué planeta vive ese tipo que jamás se dio cuenta de lo que sentía por él”, comentó entre risas.