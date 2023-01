¿Tobey Maguire regresa como Spider-Man?, esto dijo el actor

En una entrevista en el lanzamiento del libro 'Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special', Maguire aseguró que estaba abierto a la posibilidad de volver en un futuro.

"Cuando me llamaron inicialmente, ¡yo estaba como ‘por fin’! [Risas] Recibí la llamada e inmediatamente acepté para venir a hacer esto. No sin nervios, ya sabes, '¿Cómo será esto y cuál será la experiencia?' ¿Pero llegar y tener la oportunidad de trabajar junto con gente maravillosa, talentosa y creativa? Es como, '¡Sí!' Es divertido y emocionante.

Me encantan estas películas y me encanta la variedad de series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería un ‘¡sí!’ Porque ¿por qué no querría hacer eso?".