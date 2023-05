Su exnovio le envió una cuenta cobrándole todo lo que gastó en la relación

En la grabación Ayle se nota claramente indignada ante la inusual petición, para luego dar vuelta la cámara y mostrar el largo listado con el detalle que su expareja le había enviado.

“No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no hubiese estado en una relación?”, escribió la joven.

“Cuando he salido con otros hombres ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta”, agregó la joven en la descripción del video, resaltando que sería una de las primeras veces que le sucede este tipo de situaciones, por lo que no esperaba tener que pagar por sus salidas.