“He chillado todo el día”, la Barbie colombiana se hizo nuevo procedimiento

A través de historias en su cuenta de Instagram, Tatiana Murillo, el nombre real de la Vallecaucana, relató cómo iba el proceso de recuperación de su reciente cirugía, el séptimo levantamiento de cejas.

“No me veo tan terrible como me siento. Niñas, séptimo levantamiento de cejas, pero este fue un levantamiento completo que me lo quería hacer hace tiempo y que me dio por hacérmelo estando hormonal”, expresó.