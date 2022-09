Así fue la escalofriante forma en la que se promocionó la película ‘Smile’

El terror invadió los partidos de la MLB luego de que un grupo de personas generaran miedo antes los espectadores por actuar de forma poco habitual durante toda la jornada deportiva.

Fueron tres partidos diferentes de la MLB, más específicamente el de Dodgers v.s Cardinals, Mets v.s Athletics y el clásico del béisbol, Yankees vs Red Soxs, los cuales tuvieron la rara presencia de una persona en cada uno de ellos, que se quedaba totalmente inmóvil durante todo ese tiempo mientras sonreía de una forma terrorífica.

Sin embargo, aquel escalofriante e incómodo momento para muchos, haría parte de una estrategia de marketing para promocionar la nueva película ‘Smile’.