Silvestre Dangond fue dado de alta, pero no pudo presentarse en concierto

Aunque Dangond llegó a territorio venezolano, no pudo cumplir con el compromiso. Y así lo manifestó el artista a través de su cuenta en Instagram.

“Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir. Siempre he sido una persona responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza pero por cuestiones de salud me queda difícil” sostuvo Silvestre Dangond.