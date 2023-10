Shakira y Elvis Crespo son novios, surge un romance en ‘Yo me llamo’

Los imitadores de Yo me llamo Shakira y Yo me llamo Elvis Crespo, revelaron su relación en vivo durante una presentación memorable.

Fue Yo me llamo Shakira quien se llevó la atención del público al salir al escenario del Templo de la Imitación para interpretar la famosa canción 'Te felicito'. Su actuación fue tan impresionante que los jueces la elogiaron por su habilidad para emular a la talentosa barranquillera. Incluso logró transmitir las emociones que caracterizan la canción, lo que dejó a todos los presentes asombrados.

Al finalizar su actuación, Melina Ramírez, una de las presentadoras del programa, no pudo evitar preguntar a Yo me llamo Shakira si había tenido algún apoyo especial detrás de escena para su brillante presentación. La imitadora no dudó en responder que sí, y lo atribuyó a su compañero de programa, Elvis Crespo.

La revelación sorprendió a todos en el estudio, pero la sorpresa no terminó allí. Cuando Melina le preguntó a Yo me llamo Elvis Crespo qué había ocurrido detrás de escena, este respondió entre risas: "Lo que pasa es que los movimientos pélvicos son irresistibles".

La energía y el carisma de Elvis Crespo habían cautivado por completo a Shakira, quien, sin dudarlo, le dio un apasionado beso en pleno programa.

Elvis Crespo, visiblemente emocionado, comentó: "Es hermoso cuando dos personas se apoyan y fluyen más allá del arte". Por su parte, la imitadora de Shakira, entre risas, se despidió de Piqué.

La noticia de esta nueva relación amorosa dejó perplejos a los jueces, quienes no dudaron en pedir a la pareja que se diera un beso, generando un momento aún más sorprendente. Sin embargo, la mayor sorpresa de todas fue la reacción de la famosa jurado, Amparo Grisales, cuyo rostro reflejó desconcierto ante la noticia.