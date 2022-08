Shakira se siente ‘afortunada en el amor’ tras ver fotos de piqué y su novia

En la fotografía se evidencia a la cantante compartiendo con sus dos pequeños hijos Milán y Sasha y según Jordi Martin, quien tomó las fotos, Shakira está “más triste y desolada que nunca”, según dijo en su cuenta de Instagram.

"Yo a Shakira la noté peor que nunca. He cubierto todo el tiempo de la ruptura y esta es la vez que peor la he visto. Está abatida", dijo a medios internacionales.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, dijo a medios españoles.