Shakira publicó una foto con la mamá de Antonio de la Rúa, su exnovio

“Sabe Dios todo el amor que juramos, pero hoy ya no es lo mismo, ya no vamos a engañarnos, que soy una mujer en el mundo que hizo todo lo que pudo, no te olvides ni un segundo”, dice la canción.

Todos sabemos qué pasó con Shakira después de su ruptura con Antonio de la Rúa. En 2011 se confirmó su noviazgo con el entonces futbolista del Barcelona FC Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos (Milan y Sasha). Esta última relación llegó a su fin a mediados de 2022, en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del deportista.

Sin embargo, De la Rúa se alejó del ojo público y su vida comenzó a ser cada vez menos comentada en medios de comunicación y redes sociales.

Tras su separación con Shakira, el abogado argentino inció un romance con Daniela Ramos, quien fue Miss Mundo Colombia en 2009. Con ella tuvo dos hijos: Zulú y Mael, que nacieron en 2013 y 2016, respectivamente. La ruptura ocurrió en 2018, aunque se conoció públicamente un año después, cuando la modelo publicó una foto con su nuevo amor.

Así las cosas, actualmente Antonio de la Rúa es padre soltero y se encuentra enfocado en sus negocios. Según ha trascendido en medios internacionales, el argentino tiene hoteles de lujo en México y Bahamas, con intención de expandir su patrimonio en otros países, incluyendo Argentina.