Shakira eliminó frase de su sesión con Bizarrap para evitar demanda de Piqué

La cantante barranquillera Shakira y el productor argentino Bizarrap hicieron historia con su Sesión 53, canción que los llevó a obtener 14 Guinness Record.

La canción fue todo un éxito gracias, en gran medida, a los mensajes nada sutiles que Shakira lanzó contra su ex-esposo, Gerard Piqué. Frases como: “Yo contigo ya no regreso/Ni que me llores, ni me suplique’/Entendí que no es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música, perdón que te salpique; o Te creíste que me heriste y me volviste más dura/Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ya se hicieron parte de la cultura popular.