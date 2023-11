Shakira contó cómo cambió su vida desde que se fue de España

“El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición”.

Por su parte, Shakira también se refirió a los sentimientos que se despertaron días antes del lanzamiento de la polémica tiradera Session #53 junto a Bizarrap, canción en la cual la cantante le dice unas cuantas verdades a su ex pareja Gerard Piqué y a Clara Chía, actual novia del catalán.

“Sí que había algo de preocupación antes de que sacara la canción. Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Soy una artista y, ante todo, una mujer. Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos. En esto, el arte cumple una función esencial: no solo la catarsis que representa, sino la capacidad de transmutar tus emociones y el dolor, en fuerza, en determinación, como una verdadera alquimia”, explicó.

Finalmente, resaltó sus logros luego de dos años de separación y recalcó que ahora se siente mucho más fuerte.

“Pensé que era mucho más frágil de lo que soy. He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa”, puntualizó.