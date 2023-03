La Alcaldía de Cali intervino e impuso reglas al local de Severo Sinvergüenza

La Alcaldía de Cali visitó el establecimiento debido a unos videos que se hicieron virales en las redes sociales, que fueron grabados en local comercial ubicado en el Parque del Perro, en Cali.

El Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, afirmó que impusieron algunos protocolos para “mantener el respeto por la ciudadanía”.

"Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, expresó el funcionario.