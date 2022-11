Seis propuestas colombianas que van por el Grammy Anglo 2023

Beyoncé lidera con nueve nominaciones, Kendrick Lamar le sigue de cerca con ocho, y Adele y Brandi Carlile con siete. Cuatro contendientes ingresan a la carrera con seis nominaciones cada uno: Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled y Randy Merrill.

Cabe anotar que las nueve nominaciones de Beyoncé la colocan en un empate en las nominaciones al Grammy de todos los tiempos con su esposo, Jay-Z.

Otros artistas que competirán en las tres categorías principales son Taylor Swift (la versión de 10 minutos All Too Well está nominada a Canción del Año), Doja Cat (candidata por Woman), Coldplay, DJ Khaled, Gayle y, haciendo un regreso sorpresa, la reina de los Grammy de los 90, Bonnie Raitt.