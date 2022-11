¿Sara Uribe con Naldy, ex novio de Aida Victoria Merlano?

En redes sociales se rumoró que Naldy era “mantenido”. Ante esto el cantante no dudó en pronunciarse y dejó en evidencia que se encuentra trabajando por su futuro.

“No sé qué quieren inventar porque lo que tengo son pruebas y cientos de testigos. No digan cosas que no son. Que me hagan fama de mantenido, cuando yo me la paso trabajando y ganándome mis cosas, eso no lo voy a permitir”, manifestó.

Por último, reveló algunos gastos que tuvo en compañía de la joven ‘influencer’. “Cuando nosotros empezamos a salir, ella se vino a vivir conmigo a Medellín en mi apartamento durante 6 o 7 meses. Ese apartamento lo pagaba yo y pagaba 15 millones de pesos. Aparte de los millones de regalos que yo di porque soy cero tacaño (…) y lo hice con amor”.