Giovanny Ayala denuncia que fue víctima de robo en Antioquia

El hecho, según cuenta el artista, ocurrió mientras se dirigía a un hotel en Rionegro en un taxi. En el camino unos delincuentes lo abordaron, lo hicieron abrir la puerta y le quitaron una cadena, una manilla de oro, una maleta llena de ropa nueva y unas gafas.

"Me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: 'Se bajó de ahí'. Me abren la puerta... Afortunadamente estoy bien, pues que no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mier** con tanta hijue**** inseguridad. No pensé que me fuera pasar. Cuídense mucho”, se le escucha decir al cantante en el video.