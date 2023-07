René Higuita habló sobre el día que visitó a Pablo Escobar en la cárcel

“Yo estuve en La Catedral —cárcel que el mafioso construyó— y en esos momentos era como un delito ir donde un personaje que había estado con muchos políticos y que también fue político, pero resulta que ya nadie lo conocía”, explicó el exdeportista.

En medio de su relato, René Higuita no reveló detalles acerca de su relación con el jefe del Cártel de Medellín y por el contrario, aseguró que no tenían ningún vínculo. Sin embargo, de manera voluntaria decidió visitarlo, pese a no tener cercanía o algo que los uniera.