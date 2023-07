Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía y dice que no fue infiel

El cantante de Música Urbana que interpretó junto a la barranquillera Shakira el tema Te felicito, indicó que han aparecido distintos tipos de rumores equivocados, por lo que no podía guardar silencio al respecto: “Han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir.

Una usuaria en Twitter hizo un hilo en el que daba, supuestamente, las razones de la conclusión de esta relación y, según ella, todo se terminó por una infidelidad.

El mensaje de la twittera se hizo viral y, según dijo la mujer, identificada en esta red social como Juliana, Rauw Alejandro sostuvo una relación sexual con una modelo colombiana en México después de un concierto y este habría sido el motivo por el que se acabó su relación con Rosalía.

La noticia tiene conmocionados a todos los fanáticos de ambos artistas, pues en marzo anunciaron su compromiso para contraer matrimonio.

La española y el puertorriqueño, ambos de 30 años, hicieron público su noviazgo en sus redes sociales en septiembre de 2021. En el videoclip de Beso —publicado el 24 de marzo y que cuenta con más de 95 millones de visualizaciones— mostraron cómo fue el momento de la pedida de mano.

La artista catalana acaba de finalizar su gira Motomami, momento en el que ha querido agradecer el apoyo recibido. "Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo".

Por último, Rauw Alejandro agradeció a sus seguidores por apoyarlo en situaciones como esta.