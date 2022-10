‘Raphy’ Pina le responde a Don Omar: lo tilda de “bocón” y “aprovechado”

En el mensaje, Raphy Pina, quien se encuentra recluido en una prisión estadounidense, tildó a William Omar Landrón - verdadero nombre de Don Omar - de “bocón” y lo acusó de aprovecharse de su actual momento con la justicia.

“De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “BOCÓN”, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto”, para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su “complice” se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir”, se lee en la primera parte del mensaje de Pina.