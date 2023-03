Estos son los ganadores por categorías de los premios India Catalina 2023

La experimentada actriz Alejandra Borrero recibió en medio de la ceremonia el premio a Toda una Vida Víctor Nieto. Lo recibió en medio de una gran ovación.

“Mi madre me dijo que no llorara, así que no me hagan llorar. Quiero decir que este es un premio a la constancia, al amor por este arte y a la pasión que me despierta actuar. Ser actor no es fácil por los horarios brutales, si estoy aquí fue porque realmente adoré hacer esto”.

En su discurso también agradeció a todos los productores y el equipo técnico que por años la ha respaldado y a RCN, su eterna casa.

“Aquí estoy con mis papás que me acompañan y recibir un premio a toda una vida a su lado es una dicha, gracia por ser mi apoyo y sobre todo al público que me ha querido

Todos estos años siendo la mujer que siempre he sido, una mujer sincera. Este premio es para todas las mujeres del país, por la lucha y trabajo, gracias por este premio”.

La serie ‘Leandro Díaz’ fue escogida como la favorita del público, premio que subió a recibir todo su elenco.