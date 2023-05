¿Por qué fue que Milan y Sasha cantaron en Acróstico? Shakira dio la razón

Conmovedores estribillos le dieron vida a su ‘Acróstico’, palabra que hace referencia a una composición poética y en la que convierte la lírica en su mayor expresión de amor como madre. Los nombres de Milan y Sasha se forman por la inicial de cada verso en las estrofas a lo largo de la canción.

El primer nombre que aparece es el de su hijo mayor Milan.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar