“Que se comparen conmigo no es realista”: polémica por mensaje de Laura Tobón

“No se comparen con todo lo que ven en redes sociales. Recuerden que esto es un trabajo. Todos esos viajes, las fotos divinas, los videos curados, los outfits, hasta la piel, todo es curado, entonces, ajusta tus expectativas y no te des tan duro porque esto, a la larga, no es tan real como parece”.

Luego del mensaje emitido por la bogotana se desató una fuerte polémica en redes sociales, ya que algunos usuarios lo tomaron como un mensaje “clasista”. Por su parte, otros internautas salieron en defensa de Tobón indicando que están tergiversando sus palabras.

“Bueno la Laura Tobón empezó bien y la cago jajajajajajaja no se supo expresar, ahora quedo como pura clasista diciendo ‘Deja de ser pobre’”; “Que se gocen el tiktok de laura tobon diciendo que no se pueden comparar con ella solo demuestra que no entendieron absolutamente nada”; “Asi quede después de ver el video de Laura Tobón”; “Quedé una pieza con un video (lastimero, a blanco y negro) que subió Laura Tobón a TikTok. Literalmente dice que la gente del común no se debería comparar con ella porque es una figura pública que tiene todo el dinero y las condiciones de tener la vida que tiene. Bueno.”; “Laura Tobón prácticamente dijo: " No te compares conmigo que yo tomo café en Starbucks y vos Tomás tinto de $1.000", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.