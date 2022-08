“Pese a que mi garganta no estaba bien, mis rimas fueron perfectas”

El triunfo obtenido este domingo en la Fábrica de la Cultura por el freestyler local Bless, en el campeonato regional ‘Gold Battle’, lo llevó a ingresar al selecto grupo de los 10 mejores del rap en Colombia.

Este logro sin dudas lo tiene contento, especialmente porque el público desconoce los duros días que ha venido pasando.

“Este triunfo significa mucho para mí debido a las condiciones de salud en las que me encontraba, pese a que mi garganta no estaba bien, mis rimas salieron a la perfección, así que me siento feliz por este ascenso en la liga profesional FMS.